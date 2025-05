Moradoras de Araçatuba e Catanduva encontram escorpiões dentro de casa após alerta Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 15/05/2025 - 11h07 (Atualizado em 16/05/2025 - 02h39 ) twitter

E uma moradora de Araçatuba, do bairro Guanabara mandou essa foto pra gente. Ontem enquanto ela acompanhava a nossa entrevista com o especialista, encontrou pela primeira vez um escorpião dentro de casa. Estava no tapete da sala. Outra moradora que encontrou escorpião ontem em casa, foi de Catanduva.

