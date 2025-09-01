"Mulheres na Praça" destaca prevenção e conscientização sobre violência de gênero
A violência de gênero preocupa, só no primeiro semestre foram atendidos mais de dois mil e quinhentos casos pelos serviços de proteção à mulher de Rio Preto. O tema foi destaque da edição 'Mulheres na Praça' deste ano. O evento destinado à prevenção e conscientização sobre a violência contra a mulher, pela primeira vez, foi realizado na região norte da cidade.
