"Mulheres na Praça" destaca prevenção e conscientização sobre violência de gênero Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 01/09/2025 - 17h15 (Atualizado em 01/09/2025 - 19h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A violência de gênero preocupa, só no primeiro semestre foram atendidos mais de dois mil e quinhentos casos pelos serviços de proteção à mulher de Rio Preto. O tema foi destaque da edição 'Mulheres na Praça' deste ano. O evento destinado à prevenção e conscientização sobre a violência contra a mulher, pela primeira vez, foi realizado na região norte da cidade.

🌐 Acesse nosso site:

➡ R7 - www.recordriopreto.com.br

📲 Acompanhe também nas redes sociais:

‌



➡ Instagram: @recordtvriopreto

➡ Facebook: facebook.com/recordriopreto

➡ X: x.com/recordriopreto