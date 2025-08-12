Logo R7.com
Presente do Dia dos Pais: 70% deixam para comprar na véspera, aponta SPC

Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube

SP Record: Você já garantiu o presente do paizão? Deixar pra última hora pode não ser uma boa ideia dessa vez. isso porque um levantamento do serviço de proteção ao crédito mostra que uma grande parcela dos consumidores planeja deixar a compra só para sábado: véspera do dia dos pais. A boa notícia é que as lojas devem ficar do jeito que o comerciante gosta: cheinhas, cheinhas.

