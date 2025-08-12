Presente do Dia dos Pais: 70% deixam para comprar na véspera, aponta SPC Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 12/08/2025 - 12h44 (Atualizado em 12/08/2025 - 19h15 ) twitter

SP Record: Você já garantiu o presente do paizão? Deixar pra última hora pode não ser uma boa ideia dessa vez. isso porque um levantamento do serviço de proteção ao crédito mostra que uma grande parcela dos consumidores planeja deixar a compra só para sábado: véspera do dia dos pais. A boa notícia é que as lojas devem ficar do jeito que o comerciante gosta: cheinhas, cheinhas.

