Represa de Rio Preto fica esverdeada e SEMAE muda abastecimento
Fatores naturais e falta de cuidado das pessoas com o meio ambiente provocam o esverdeamento da água no lago da Represa de Rio Preto. Com isso o Semae teve que fazer algumas alterações no abastecimento da cidade. Especialistas explicam o que aconteceu.
Balanço Geral 📲 Acompanhe também nas redes sociais:
➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/
➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/
➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto