Represa de Rio Preto fica esverdeada e SEMAE muda abastecimento Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 21/08/2025 - 13h13 (Atualizado em 21/08/2025 - 19h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fatores naturais e falta de cuidado das pessoas com o meio ambiente provocam o esverdeamento da água no lago da Represa de Rio Preto. Com isso o Semae teve que fazer algumas alterações no abastecimento da cidade. Especialistas explicam o que aconteceu.

Balanço Geral 📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto