Represa de Rio Preto fica esverdeada e SEMAE muda abastecimento

Record Rio Preto

Fatores naturais e falta de cuidado das pessoas com o meio ambiente provocam o esverdeamento da água no lago da Represa de Rio Preto. Com isso o Semae teve que fazer algumas alterações no abastecimento da cidade. Especialistas explicam o que aconteceu.

