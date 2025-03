Resgatadas 10 vítimas de prostituição forçada Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 27/03/2025 - 13h57 (Atualizado em 28/03/2025 - 01h08 ) twitter

A Polícia Civil já identificou dez vítimas de uma quadrilha que explorava mulheres, obrigadas a se prostituir em boates de Auriflama, Catanduva, Pereira Barreto e Aparecida do Taboado, no Mato Grosso do Sul. Dois homens estão presos preventivamente, e um terceiro suspeito de também fazer parte da quadrilha está foragido

