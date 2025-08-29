Tanabi pode ser campeão da 'Bezinha' neste fim de semana
O Tanabi pode conquistar neste fim de semana o título de campeão da Bezinha. O jogo histórico também reserva um lugar de destaque para personagens importantes na rotina do clube: jogadores, torcedores e comissão técnica. Aliás, descobrimos no elenco alguém que nunca deixou o papel de torcedor, mas que fez um pouco de tudo no índio da noroeste.
