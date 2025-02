Somos a TV MS, aﬁliada a RECORD em Mato Grosso do Sul

Somos a TV MS, afiliada a RECORD em Mato Grosso do Sul TV MS|RECORD Emissoras 23/10/2019 - 09h41 (Atualizado em 16/01/2025 - 14h51 ) twitter

Divulgação REDE MS

A TV MS é a quarta emissora de televisão que surge em Campo Grande. Recebeu a outorga de concessão do canal em 24 de janeiro de 1986 por meio do decreto no 92.331, antes afiliada da Rede Manchete, torna-se em outubro de 1995, afiliada RECORD em Mato Grosso do Sul. Integra a Rede MS, o maior grupo de comunicação de Mato Grosso do Sul.

O sinal da TV MS | RECORD está presente na maioria dos 79 municípios de MS. Além da sede estabelecida em Campo Grande, há bases presentes em Dourados, Três Lagoas, Corumbá e Bonito. São centenas de profissionais trabalhando para levar programação de qualidade e boa aceitação popular às casas dos sul-mato-grossenses.

O dia a dia da cobertura jornalística é dinâmico com várias entradas ao vivo nos programas Balanço Geral MS e Cidade Alerta MS, os dois com a apresentação de RODRIGO NASCIMENTO, jornalista e radialista, na TV MS | RECORD há 5 anos começou como repórter e é um dos jornalistas mais premiados da imprensa no Estado.

Outro ponto que merece destaque são os realities e eventos tradicionais da TV MS, que visa o bem-estar da sociedade em geral e o entretenimento da população local.

Sabor à prova

Divulgação REDE MS

O Sabor à Prova é o primeiro reality show de gastronomia de Mato Grosso do Sul, lançado em 2021 com o intuito de enaltecer a culinária local e os seus profissionais, a primeira temporada alcançou rapidamente sucesso entre público, chefs profissionais e amadores.

Atualmente o reality já conta com 3 temporadas com planos para uma quarta temporada já encaminhados.

Beleza à Prova

Divulgação REDE MS

O Beleza à Prova é um reality de beleza realizado em Mato Grosso do Sul, mais um acerto da TV MS | RECORD, criado com o objetivo de valorizar os profissionais do segmento e proporcionar aos participantes e telespectadores, um novo olhar para o mercado estético local.

Com 2 temporadas, o reality foi um grande sucesso trazendo essa visibilidade e reconhecimento tão necessária para a área no nosso estado.

Esquadrão do Empreendedorismo

Divulgação REDE MS

“Esquadrão do Empreendedorismo” é um reality show inédito sobre empreendedorismo em Mato Grosso do Sul, realizado pela TVMS | RECORD levou, ao longo dos últimos sete meses, orientações práticas sobre gestão, comportamento empreendedor, finanças e marketing aos telespectadores, alcançando empreendedores e potenciais empresários em todo o estado.

Cãominhada

Divulgação REDE MS

A TVMS | RECORD realizou em parceria com a FM Cidade 97 e o Diário Digital, a Cãominhada, evento que reúne toda a família num passeio divertido com o seu cão.

O objetivo é proporcionar um momento de descontração, com atividades ao ar livre, além de arrecadação de rações para várias ONGs da cidade.

Rota das Estações

Divulgação REDE MS

A Rota das Estações é um evento realizado pela TVMS | RECORD, sendo o maior circuito de corrida noturna do estado. Realizada em quatro etapas durante todo o ano, as datas remetem às estações e são realizadas nos principais pólos do estado: Campo Grande, Corumbá, Bonito e Dourados.