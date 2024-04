TVMS exibe série especial em homenagem a Ivan Paes Barbosa

Alto contraste

As matérias foram ao ar na segunda-feira, 8 de Janeiro, data do aniversário de 90 anos do empresário. A homenagem é divida em três episódios que foram exibidos em vários horários dentro da programação da TVMS.

As reportagens trazem depoimentos de familiares, funcionários da Rede MS (televisão e rádios na capital e interior), além de políticos e personalidades importantes no cenário regional e nacional.

Com uma trajetória delineada por desafios e vitórias, Ivan Paes Barbosa é uma das personalidades mais relevantes para a comunicação em Mato Grosso do Sul. A Rede MS é formada pela TV MS | RECORD, cinco rádios FM instaladas em Campo Grande, Corumbá, Bonito, Três Lagoas e Dourados, o canal AgroBrasil TV e o site Diário Digital.

Inovador - Legítimo sul-mato-grossense, Ivan Paes Barbosa nasceu em Camapuã e foi registrado em Corguinho. De família simples e batalhadora, cresceu trabalhando e sempre atento às oportunidades de inovar cada vez mais.

Além de empresário da comunicação, também é produtor rural e tem forte participação em ações de filantropia. Desde que foi criada pelo empresário, a Rede MS, não para de crescer, inovar e surpreender porque nasceu de sua visão audaciosa.

O império de comunicação foi construído e cimentado por muito trabalho. Hoje morando no Rio de Janeiro, o empresário monitora as empresas do grupo, sempre orientando os filhos. Os herdeiros Ulisses Serra Netto e Gisele Barbosa administram os negócios. O neto de Ivan e filho de Ulisses, Ulysses de Almeida Serra, responde pela direção de Marketing da Rede.

Rede MS – A Rede MS Integração de Rádio e Televisão é composta pela TV MS – afiliada à Record, cuja programação local é popular e de grande audiência –, rádios FM Cidade 97 de Campo Grande, FM Cidade 101 de Dourados, Três Lagoas FM 101, Bonito FM 98,9, FM Cidade 88,5 de Corumbá, AgroBrasil TV e Diário Digital. Outra empresa integrante do grupo é o Pátio Central Shopping, localizado no Centro de Campo Grande.

