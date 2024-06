TV Guararapes, Pernambuco em Todas as Telas

Alto contraste

A TV Clube agora é TV Guararapes. Um nome com DNA PERNAMBUCANO e extremamente forte que representa o estado . Em 1º de janeiro de 2000 nasceu a TV Guararapes. Desde então, a história da emissora se mistura com a história de Pernambuco. A Batalha dos Guararapes aconteceu na antiga Capitania de Pernambuco, no Morro dos Guararapes e marcou a história. Os holandeses, lutavam pelo controle territorial da região Nordeste. Um nome histórico que já deu nome a avenida, munícipio, aeroporto e em 2021 entendemos a importância de voltar às nossas origens e ser TV Guararapes novamente. “A TV Guararapes se mistura com a história de Pernambuco” destaca Cacá Marthins – Diretor Geral TV Guararapes.

Uma emissora ainda mais moderna, cheia de atrações que valoriza as riquezas, a cultura e tudo que é de Pernambuco. Nossa programação estará cada vez mais conectada com o telespectador destacando o nosso jornalismo, novelas, esporte e entretenimento. “Um nome vitorioso! Nossa programação fala a língua do pernambucano” destaca Heloisa Lobo – gerente de programação.

Com uma marca com as cores da bandeira de Pernambuco, a emissora fez a sua virada às 11h50 com um vídeo institucional falando sobre a mudança e com depoimentos de funcionários que estão na emissora desde a sua fundação em 2000. Toda a campanha institucional tem as cores, os elementos da bandeira, sotaque e as gírias pernambucanas. Uma campanha apaixonante que mostra a força que esse nome e essa identidade terá a partir de agora. “Agora somos TV Guararapes novamente. Está no nosso DNA” fala Roberta Aureliano – gerente de Jornalismo.

A TV Guararapes tem a maior grade de programação local do estado com quarenta e duas horas de conteúdo local toda semana. Na TV Guararapes, o telespectador acorda bem informado com Evenilson Santana, no Balanço Geral Manhã. Na hora do almoço, a notícia continua com Gernand Lopes, no Balanço Geral Tarde e na sequência, Amanda Maga e sua trupe assumem o Que Arretado com muito humor.

À noite, a informação retorna com André Estanislau, no Cidade Alerta Pernambuco e com Isly Viana no comando do Jornal Guararapes. No fim de semana ainda tem muita informação com Priscila Assis no Tudo é Notícia.

TV Guararapes: Pernambuco em todos os lares, Pernambuco em todas as telas. Tá ligado?