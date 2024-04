TV Guararapes | RECORD celebra resultados vitoriosos Emissora lança a campanha "Tá com você", reforçando a ligação com o telespectador pernambucano

(Divulgação TV Guararapes)

A TV Guararapes | RECORD reuniu o mercado publicitário e jornalistas, na manhã desta terça-feira (05), para apresentar os resultados da emissora ao longo de 2023 e as perspectivas para este ano. Consolidada na vice-liderança há três anos, a TV que tem a cara dos pernambucanos mostrou porque está no coração dos telespectadores. O encontro foi comandado pelo superintendente do Sistema Opinião, Cacá Marthins, e aconteceu no restaurante Coco Bambu do Derby e contou com a presença de representantes da RECORD e todos os apresentadores da emissora.

Também durante o café da manhã foi anunciada a nova campanha da televisão, “TV Guararapes tá com você”, que reforça a nossa ligação com os telespectadores todos os dias, todas as horas e em Pernambuco todo. O evento foi apresentado por Sérgio Aguiar, que apresenta o Domingo Espetacular na RECORD, e por Meiry Lanunce, que comanda o Jornal Guararapes.

“A TV Guararapes caminha para ser a televisão de maior relevância em Pernambuco. E os números comprovam isso. Temos sete horas de programação local ao vivo todos os dias e o melhor time de apresentadores e repórteres do estado, além de uma equipe de bastidores muito competente e comprometida”, ressaltou Cacá Marthins.

O Superintendente de Rede da RECORD, André Dias, falou sobre os resultados alcançados pela TV Guararapes. “É sempre um prazer estar no Recife e melhor ainda quando é para dar os parabéns a todos que fazem a TV Guararapes. Esse resultado é um reconhecimento ao trabalho de toda equipe, o que também fez a TV Guararapes ser a emissora afiliada que mais cresceu em audiência no país”, destacou Dias.

Durante o evento, foram apresentados vídeos institucionais mostrando a identidade da emissora e destacando todos os produtos jornalísticos e de entretenimento da casa e da RECORD.

Para a gerente comercial da TV Guararapes, Simone Vanderley, o encontro com o mercado foi de grande relevância. “A TV Guararapes elevou o padrão ao sediar um evento espetacular voltado para o mercado publicitário. A emissora demonstrou sua excelência e posicionamento em Pernambuco. O evento reuniu as principais agências de publicidade do mercado e provocou discussões estratégicas para os anunciantes. Além disso, a TV Guararapes aproveitou a oportunidade para celebrar parcerias de sucesso, reconhecendo o papel fundamental dos anunciantes e agências na construção de uma relação sólida e de sucesso”, pontuou Simone.

A gerente de inteligência de mercado da TV Guararapes, Suelene Sá, apresentou os excelentes resultados dos programas da emissora e detalhou ainda para o mercado publicitário inúmeras possibilidades de negócios envolvendo clientes e programação. A TV Guararapes também destacou que foi a vice-líder consolidada na transmissão de carnaval. Foram mais de 50 horas de transmissão ao vivo pela TV e pelo canal do YouTube com mais de 1,4 milhões de pessoas alcançadas por minuto durante a transmissão da festa. No YouTube, o número de alcance foi de mais de dois milhões e quinhentos mil.

A emissora agora trabalha no planejamento da transmissão do São João, festa muito forte no Nordeste, sobretudo em Pernambuco. O gerente de projetos, Luiz Antônio, falou sobre o planejamento. “Tivemos uma cobertura de carnaval muito boa e já estamos trabalhando para levar aos nossos telespectadores também uma transmissão de São João melhor e maior que a do ano passado. Estaremos com nossas equipes nos principais focos da festa junina, como em Caruaru, por exemplo”, adiantou Luiz.

Após o detalhamento dos números do Ibope e produtos de sucesso da TV Guararapes, foi exibido um vídeo anunciando a nova campanha publicitária da emissora, “TV Guararapes tá com você”. O público presente no evento aproveitou para fazer várias fotos com os apresentadores Meiry Lanunce, Evenilson Santana, André Estanislau, Gernand Lopes, Cardinot, Jota Júnior, Washington Gurgel, além de Sérgio Aguiar, da RECORD.