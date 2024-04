TV Guararapes transmitirá carnaval para todo o mundo

Alto contraste

A TV Guararapes | RECORD, mais uma vez, levará para os telespectadores pernambucanos e de qualquer lugar do mundo a alegria do carnaval de Pernambuco. A transmissão da folia de Momo será feita na TV aberta e também pelo canal do Youtube da emissora. A animação ganhará as telas, ao vivo, a partir do Jornal Guararapes desta quinta-feira (8).

A apresentadora Meiry Lanunce vai comandar o telejornal diretamente do Marco Zero, coração da folia recifense, a partir das 19h. Após o encerramento do jornal, a festa continuará sendo transmitida pelo canal digital da TV. Serão mais de 30 horas de transmissão na TV e mais de 50 horas no Youtube.

Um time de mais de 200 profissionais está envolvido na produção e execução dos seis dias de transmissão para mostrar o melhor da festa. Na sexta-feira, véspera do Sábado de Zé Pereira, o Jornal Guararapes também será apresentado lá do Recife Antigo. Meiry Lanunce e o time de repórteres da TV Guararapes mostrarão tudo o que acontece em Olinda e no Recife, além de curiosidades do carnaval pernambucano. A jornalista Priscila Assis assumirá o comando da transmissão no Youtube nas quinta e sexta-feiras e também no sábado até as 23h.

No sábado, o Galo da Madrugada e a festa em Olinda estarão nas telas da TV Guararapes. A transmissão ao vivo do desfile do maior bloco carnavalesco do mundo será feita das 10h às 15h. Os apresentadores Meiry Lanunce e Gernand Lopes irão mostrar diretamente do foco da folia a passagem dos trios elétricos e a criatividade do povo pernambucano que capricha nas fantasias para ganharem as ruas do Centro do Recife. O sobe e desce das ladeiras de Olinda ao som das orquestras de frevo estará sob o comando da turma do Que Arretado.

Ainda na noite do sábado, a partir das 19h, a festa do Marco Zero será transmitida ao vivo pelo Youtube da TV Guararapes. No domingo pela manhã, das 10h às 12h45, a emissora estará ao vivo mostrando o que há de melhor no carnaval de Pernambuco, sob o comando de Gernand Lopes e o pessoal do programa Que Arretado com Jota Júnior, Ni do Badoque e Wendy. À noite, a partir das 19h, o jornalista Ciro Guimarães comandará a transmissão no canal digital, assim como nas segunda e terça-feiras, após a exibição do Jornal Guararapes com Meiry Lanunce, também do Marco Zero. A cobertura de toda festa estará ainda nas redes sociais da TV.

Já nas segunda e terça-feiras pela manhã o público da TV Guararapes ficará bem informado com o Balanço Geral Manhã, sob o comando do apresentador Evenilson Santana. O programa trará as principais notícias do dia e informações para os foliões. Na hora do almoço, haverá transmissão ao vivo da festa diretamente de Olinda das 11h50 às 15h30. A folia será comandada por Gernand Lopes e pela turma do Que Arretado, que vai caprichar nas fantasias e animar quem estiver do outro lado da telinha. É Pernambuco em todas as telas, é o Carnaval da Guararapes.