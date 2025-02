Rede Mais: Uma emissora jovem que traz em seu DNA o reinventar Rede Mais|Record TV Emissoras 04/11/2019 - 15h38 (Atualizado em 16/01/2025 - 15h00 ) twitter

A Rede Mais nasceu em 28 de abril 2017, quando assumiu as operações da RECMINAS nas regiões Norte, Sul e Zona da Mata de Minas Gerais. Uma emissora jovem, que traz em seu DNA o reinventar constante da maneira com que se comunica com os mineiros.

Com uma programação local ampla, integra com excelência o conteúdo gerado pela Record TV.

Atualmente, a Rede Mais gera de sua sede em Varginha-MG cinco programas: Balanço no Campo - o maior jornal do agronegócio brasileiro, com exibição de segunda a sexta, de 7h00 às 7h30; Balanço Geral MG – a credibilidade do jornalismo aliada com prestação de serviço e bom humor, de segunda a sexta, de 11h50 às 14h15; Ataque – o programa que comenta o esporte nacional com grande destaque, também, para o esporte regional e amador, de segunda a sexta, de 18h30 às 18h55, com edição especial aos sábados de 13h05 às 13h30; Mais Notícias – jornalismo com opinião e credibilidade, de segunda a sexta de 18h55 às 19h55; e o Direto da Redação – o resumo de notícias com os principais acontecimentos da nossa área de cobertura, todo sábado, de 14h15 às 15h00. Em Juiz de Fora é produzido o programa Fatos em Foco, com exibição de programa inédito aos sábados, de 13h30 às 14h15, e reprise toda terça-feira, de 14h15 às 15h00.

Além destas produções, a Rede Mais conta com quatro programetes: Tá No Gosto – gastronômico, Mais Motor – automobilístico; Cinema na Redação – tudo sobre cinemas e séries; e o Tudo é Arte – agenda cultural. No segmento comercial, destaque para PromoMais, o produto da Rede Mais que reúne o melhor do marketing direto com entradas ao vivo, na programação local e nos breaks da programação da Rede.

Chegamos a quase 6 milhões de pessoas, 246 municípios, quase 2 milhões de lares, sempre com informação relevante, entretenimento de qualidade e falando a linguagem do povo de Minas Gerais.

