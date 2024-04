Deputado Federal Pedro Lupion visita sede da RECORD A visita institucional contou também com a presença de representantes do Grupo RIC

Durante a tarde desta sexta-feira (26/01), o deputado paranaense Pedro Lupion, além de Leonardo Petrelli Neto e Marcelo Requena, representantes do Grupo RIC, estiveram na sede da RECORD em São Paulo para uma visita institucional.

Pedro Lupion foi recebido pelo CEO do Grupo, Marcus Vinícius Vieira, pelo Presidente Luiz Claudio Costa, por André Dias, Superintendente de Rede e por Alarico Naves, Superintendente Comercial Multiplataforma da RECORD.

Os representantes da emissora apresentaram um panorama das transformações recentes no setor e os desafios e oportunidades enfrentados pelas emissoras locais em meio a essas mudanças.

O deputado que também é líder da frente parlamentar do Agronegócio, tem participação ativa na política paranaense. Promoveu vários seminários de formação política em parceria com o instituto alemão Friedrich Naumann e a Juventude Democratas do Paraná, divulgando entre os jovens paranaenses a importância da participação política.

O encontro foi uma oportunidade para reforçar o apoio a radiodifusão, que diariamente exerce o papel de levar informação para sociedade.