Grupo Ric promove o evento REPENSE Com João Branco, o evento reuniu grandes nomes para repensar mercado de mídia e marketing

O REPENSE, evento organizado pelo Grupo Ric na Ópera de Arame, em Curitiba, aconteceu na noite da última terça-feira (19). Mais de 300 convidados selecionados entre os principais profissionais da publicidade e do marketing do Paraná estiveram presentes.

João Branco, renomado escritor, influente profissional no setor e ex-VP de marketing do McDonald 's, foi palestrante e ressaltou a importância do evento. Foto: Marcus Vinicius

João Branco, renomado escritor, influente profissional no setor e ex-VP de marketing do McDonald ‘s, foi palestrante e ressaltou a importância do evento.

“Minha expectativa hoje é que a gente consiga trazer novas ideias que provoquem esse mercado publicitário que vai estar aqui”, afirmou Branco. Com ênfase na necessidade de uma abordagem mais autêntica, ele enfatizou: “Vamos fazer um novo marketing”.

João falou sobre a necessidade de uma mudança de mentalidade nas campanhas publicitárias, promovendo relações humanas genuínas. “A ideia é ser mais humano, mais autêntico, mais verdadeiro”, disse. Ele também ressaltou a importância de reconhecer cada cliente como um indivíduo único, afirmando: “Você sabe que tem uma pessoa, não é só um cliente, não é só um lead”.

João Branco ressalta importância de oferecer um serviço que vá além do simples anúncio

Ao abordar a evolução do marketing, o escritor destacou que as mudanças nas expectativas dos consumidores são o principal impulsionador. “O que mais mudou e o que faz o marketing mudar, na verdade são os clientes”, explicou. Ele sublinhou a necessidade de uma abordagem mais centrada no cliente, destacando que os consumidores modernos esperam uma relação mais autêntica com as marcas.

João encerrou a entrevista enfatizando a importância de oferecer um serviço que vá além do simples anúncio. “Quando você está lá para ajudar e para servir, aí sim ele reconhece o que essa marca está fazendo”, afirmou. O ex-vice-presidente ressaltou que as marcas autênticas são recompensadas com fidelidade e recomendações dos clientes. “Esse é o novo marketing”, concluiu Branco, enquanto se despediu desejando um “bom evento” e incentivando a jornada em conjunto para o sucesso.

Leonardo Petrelli, presidente do Grupo Ric, e Marcelo Requena, diretor corporativo de mercado e soluções integradas no Grupo Ric, durante o evento. (Foto: Marcus Vinicius)

O presidente do Grupo Ric, Leonardo Petrelli, destacou a importância do REPENSE ao mercado paranaense. “Este evento representa uma oportunidade única para apresentar soluções inovadoras e marcas para um mercado em constante transformação”, afirmou Petrelli.

O presidente enfatizou o compromisso do Grupo Ric em oferecer conteúdo de qualidade por meio de uma abordagem multiplataforma e ressaltou a posição da empresa como “a maior oferta de audiência do Paraná”.

Petrelli ainda ressaltou o propósito do REPENSE em promover uma transformação positiva na sociedade e atrair investimentos publicitários de alta qualidade. Ele destacou a relevância do evento para o mercado local, afirmando que “todas as ferramentas tecnológicas, formatos de conteúdo e modelos de distribuição serão apresentados para os publicitários e empresários presentes”, destacando o Grupo Ric como um parceiro essencial para o crescimento econômico da região.

No evento, representantes da RECORD e Jovem Pan compartilharam as experiências de marketing vividas nos veículos de comunicação. Cláudio Barres, diretor comercial da Record ressaltou sobre a importância do REPENSE e a parceria com a RICtv.

Cláudio Barres, diretor comercial da Record, e a diretora comercial da Jovem Pan, Marcela Marchi. (Foto: Marcus Vinicius)

“O evento é muito importante porque ele traz o mercado para a gente conversar e pensar coisas novas. Mostrar a força da RICtv como nossa filiada aqui no Paraná, mostrar a força da RECORD, que junto com a Ric, torna esse grupo imbatível. Então é importante para a gente, porque a Ric que é muito forte aqui no Sul e a RECORD que é muito forte nacionalmente, elas acabam se complementando. E pra RECORD é muito importante ter em cada estado, em cada cidade, parceiros fortes, parceiros que estão próximo à comunidade, próximo ao mercado publicitário, próximo ao mercado de marketing”, afirmou Cláudio Barres.

A diretora comercial da Jovem Pan, Marcela Marchi, destacou sobre o futuro da comunicação e do marketing.

“Estamos aqui nesse evento super rico em informação, repensando o futuro da comunicação. Eu acredito muito na questão de engajamento, com audiência e de produção de conteúdo. Eu acho que o futuro tem a ver com inteligência artificial, mas com a personificação. E eu acho que a gente sair desse evento e trocar ideia da questão de multiplataforma, é muito importante para alcançar audiência e unir marcas e conversas”, conta Marcela.

O evento também serviu para os representantes do Grupo Ric divulgarem os processos de restruturação que a instituição tem vivido.

“A gente vem numa grande reestruturação do Grupo RIC, transformando o grupo desde a área comercial, área de produto e principalmente a área de distribuição. A mídia hoje tomou uma proporção de ramificação para vários veículos, e o Grupo vem repensando o nosso novo modelo para esse momento. A RIC hoje traz para o mercado publicitário de Curitiba e do Paraná novas alternativas, como TV conectada, então estamos preparados para o futuro e temos certeza que estamos transformando o mercado de comunicação”, disse Marcelo Requena, diretor corporativo de mercado e soluções integradas no Grupo Ric.

Cassio Luciw, Head of Digital do Grupo Ric, e Rogério Benhur, gerente executivo de digital no Grupo Ric. Foto: Marcus Vinicius

Para Cassio Luciw, Head of Digital do Grupo Ric, o Grupo propõe um modelo de negócio disruptivo ao oferecer ao mercado espaço publicitário através do sistema da TV conectada.

Já Rogério Benhur, gerente executivo de digital no Grupo Ric, disse que “o evento serviu justamente para a gente conseguir nos aproximarmos dos anunciantes e mostrar o quanto os nossos produtos são importantes para o nosso mercado”.