Entenda por que os filisteus não desistem de Israel em Reis

Relatos bíblicos mostram constantes batalhas entre israelitas e filisteus Divulgação/RECORD

Os relatos bíblicos descrevem constantes batalhas entre israelitas e filisteus no período.

Esse povo se recusava a deixar a terra de Israel e seguiam com incontáveis estratégias militares para destruir o povo escolhido e conquistar todo território.

