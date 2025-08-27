Entenda por que os filisteus não desistem de Israel em Reis
Relatos bíblicos descrevem constantes batalhas entre israelitas e filisteus no período
Os relatos bíblicos descrevem constantes batalhas entre israelitas e filisteus no período.
Esse povo se recusava a deixar a terra de Israel e seguiam com incontáveis estratégias militares para destruir o povo escolhido e conquistar todo território.
As temporadas de Reis, A Emboscada e A Esperança, já estão disponíveis no Univer Vídeo. Reveja a sétima temporada, O Pecado, de segunda a sexta, às 22h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para conferir as demais fases da superprodução.