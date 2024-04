Amanda Orestes posa com Joana Freymuller nos bastidores de Reis e fãs destacam semelhança Atrizes interpretam Basemate em diferentes fases de A Decadência

Alto contraste

A+

A-

Amanda Orestes e Joana Freymuller nos bastidores de Reis (Reprodução/Instagram)

Em Reis — A Decadência, que estreia dia 22 de abril, Amanda Orestes assume o papel de Basemate no lugar da atriz mirim Joana Freymuller após uma passagem de tempo na série.

E a atriz aproveitou o encontro com sua versão mais nova nos bastidores da superprodução para registrar a semelhança entre elas e compartilhar com o público, que concordou com Amanda.

“Iguais, gente! Lindas”, comentou uma seguidora, enquanto outra reforçou: “Parece que são gêmeas”.

“Vocês são muito parecidas… duas lindas!”, concluiu a internauta.

Publicidade

Confira o post da atriz:

A décima temporada de Reis, A Decadência, estreia no dia 22 de abril na emissora. Reveja a história de Salomão na RECORD e acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios da série.

Elenco destaca as cenas mais intensas da superprodução:

Publicidade 1 / 13 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Guilherme Dellorto, Marcelo Arnal, Mario Bregieira, Nando Rodrigues, Ricky Tavares, Thiago Amaral e Vitor Novello escolheram as cenas que mais emocionaram e os desafiaram ao longo das temporadas de Reis. Confira!