Atores de Reis — A Decadência analisam relação de Salomão com mulheres estrangeiras

Atores de Reis comentam relação de Salomão com mulheres estrangeiras (Divulgação/Seriella Productions)

O perfil oficial da série Reis publicou um vídeo com elenco e equipe analisando a relação de Salomão (Guilherme Dellorto) com as esposas estrangeiras.

Nos episódios de A Decadência, os fãs da superprodução vão acompanhar como rei de Israel se corrompeu nesta relação com as mulheres, que passam a cultuar seus deuses em Jerusalém.

“O Salomão não sabe lidar muito bem com as frustrações e com a negação do outro. Em qualquer momento que ele encontra problema com alguém, ele tende a ser condizente com aquilo”, afirmou Guilherme Dellorto.

O diretor-geral da série, Rudi Lagemann completou: “Ele quer manter a paz o tempo todo. Ele se casa para manter a paz nas fronteiras. E depois, ele tenta manter a paz nessa relação cotidiana”.

E a autora Cristiane Cardoso concluiu: “O que corrompeu Salomão, a Bíblia fala que foram as mulheres. Ele amou as mulheres e quando a pessoa ama, quer fazer a vontade delas. Era só questão de tempo”.

