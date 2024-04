Elenco de Reis — A Decadência celebra início da temporada

Alto contraste

A+

A-

Elenco de Reis — A Decadência assiste à estreia em evento (Vera Donato/Divulgação)

A estreia de Reis — A Decadência na tela da RECORD reuniu o elenco da série na segunda (22) em uma casa de festas na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, para assistir ao primeiro episódio da temporada.

No evento idealizado e organizado por Henrique Camargo, Guilherme Dellorto, Ingrid Conte e muitos outros nomes da superprodução confraternizaram em um espaço com temática da realeza e aproveitaram para celebrar a chegada dos novos episódios.

Na décima temporada, o público vai acompanhar Salomão no apogeu, e também a decadência do rei de Israel após se deixar corromper pelas mulheres estrangeiras.

“Minhas pernas começaram a tremer e meu coração a disparar. Essa nova temporada está de arrepiar. Estar neste momento comemorando com este elenco é maravilhoso”, comentou Dellorto após assistir à estreia ao lado dos amigos da série.

Ingrid Conte, Henrique Camargo e Guilherme Dellorto posam juntos em evento (Vera Donato/Divulgação)

Intérprete do herdeiro do trono, Roboão, e responsável por idealizar o encontro, Henrique Camargo não escondeu a felicidade com o momento na carreira:

“Não poderia estar mais realizado. Essa festa ficará na história de todo o elenco. Estou muito ansioso! Minha ideia foi comemorar este lindo trabalho. Sou grato a RECORD por esta oportunidade”.

Acompanhe a trajetória de Salomão e Roboão em Reis — A Decadência de segunda a sexta, às 21h na tela da RECORD. E, aos sábados, confira o resumo da semana. Perdeu algum episódio? Acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios da série.

Público comenta a estreia da temporada:

Publicidade 1 / 12 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share A morte de Abisague (Barbara França), a tentativa de Rezom (Nando Rodrigues) em sacrificar Roboão (Henrique Camargo), o incêndio na vinha de Naamá (Ingrid Conte) e o sumiço dos bebês de Jerusalém marcaram a estreia da décima temporada da superprodução Reis, A Decadência, exibida nesta segunda (22) na RECORD. Os fãs da série acompanharam cada detalhe do episódio e repercutiram os momentos marcantes. A seguir, veja os comentários do público! Reprodução/RECORD