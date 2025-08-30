'Dama de Ferro': advogada assume presidência do Bangu e recoloca o clube na 1ª divisão do Carioca

A atual presidente do Bangu Atlético Clube, a advogada Luciana Lopes, assumiu o cargo, em abril deste ano, com o desafio de resgatar o clube. Fundado em 1904, o Bangu possui uma rica história, sendo pioneiro em diversos momentos do futebol brasileiro. Sob a liderança de Luciana, o time retornou à Série A do Carioca. Ela, que tem uma história pessoal com o clube, ganhou o apelido de "Dama de Ferro" pela gestão que está desenvolvido .



