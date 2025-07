Gabi Marques desafia conhecimento sobre coletivo de palavras no Parque Guinle

No episódio do programa Fala, Gabi!, a apresentadora explorou o Parque Eduardo Guinle, em Laranjeiras, zons sul do Rio de Janeiro , interagindo com o público. Os desafios envolveram descobrir coletivos de palavras, como os de "caranguejo" e "porco". Participantes ofereceram respostas criativas e algumas vezes inusitadas.

aqui!