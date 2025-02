Justiça manda prender suspeito e esposa após corpo de jovem ser achado em quintal de casa no RJ

A Justiça mandou prender temporariamente um homem e a esposa dele por suspeita de envolvimento na morte de Larissa Santos da Silva, de 25 anos . O corpo da vítima foi achado enterrado no quintal da residência do casal em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na sexta-feira (25). O crime é investigado como feminicídio.

A jovem desapareceu após entrar em um carro de aplicativo na porta de casa, na mesma região. Após três dias de buscas, a polícia chegou até a residência onde estava o cadáver a partir da denúncia de um pedreiro. O homem contou ter sido chamado pelo morador para construir o canteiro no local para ocultar um corpo.

Um amigo da vítima disse suspeitar que Larissa tenha sido vítima de uma emboscada e revelou que o suspeito já havia ficado com a jovem no passado. No entanto, ela teria cortado o contato com ele.