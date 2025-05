Light celebra 120 anos com concerto no Theatro Municipal do Rio

A Light celebrou seus 120 anos com um concerto no Theatro Municipal do Rio de Janeiro . O evento contou com a Orquestra Sinfônica Brasileira e a Orquestra Light da Rocinha.

A companhia está presente em 31 municípios do estado do Rio e abastece quase 12 milhões de pessoas.

Fundada no Canadá no fim do século 19, a empresa iniciou operações no Rio em 1905, com bondes elétricos e telefonia. Para os próximos, uma proposta em discussão envolve um modelo de negócio sustentável e tecnológico.

