Números de resgates de pessoas em condições análogas à escravidão crescem no país

Os números de pessoas resgatadas em condições análogas à escravidão não param de crescer no Brasil. Somente em 2024, 2.000 trabalhadores foram encontrados nessa situação.

No Rio de Janeiro , 22 paraguaios foram resgatados no dia 12 de maio — Dia Estadual de Prevenção e Combate ao Trabalho Análogo à Escravidão. A data é uma criação do deputado estadual Carlos Macedo como forma de conscientização dos abusos no ambiente de trabalho.

Nos últimos 30 anos, cerca de 65 mil trabalhadores em condições análogas à escravidão foram resgatados no país por meio de mais de 8 mil ações fiscais, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego.

