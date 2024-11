Polícia recupera quase 20 veículos roubados no Complexo do Lins, zona norte do Rio Alguns carros foram avaliados em mais de R$ 200 mil. Drogas e rádios comunicadores estavam escondidos em um dos automóveis

Rio Bom Demais|Do R7 23/11/2024 - 15h42 (Atualizado em 23/11/2024 - 15h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share