O projeto Praia para Todos promove acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no mar da Barra da Tijuca e em outros pontos do Rio de Janeiro . Mais de 40 mil pessoas já foram beneficiadas pela iniciativa nos últimos 17 anos.



