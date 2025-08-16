Supermarket celebra aniversário com corrida e prêmios em São Gonçalo (RJ)

A cidade de São Gonçalo foi tomada por animação com uma corrida comemorativa ao aniversário do Supermarket. Mais de 100 participantes percorreram um trajeto de 4 km até a unidade de chegada, promovendo a união entre esporte e comércio local. Além da prática esportiva, o evento ofereceu prêmios atrativos, como três carros zero quilômetro e sorteios instantâneos.



