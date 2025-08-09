Torcedor ilustre do Vasco, menino Gui participa de lançamento de livro sobre a história dele

Guilherme Granda, conhecido como menino Gui , participou do lançamento do livro que conta a história dele. A obra escrita pela mãe, Tayane Granda, conta os desafios e a superação da criança que nasceu com epidermólise bolhosa. O evento reuniu torcedores do Vasco e fãs de Gui, que é reconhecido pela FIFA como o melhor torcedor do mundo em 2024.

Na publicação, Tayane compartilha suas experiências, como a graduação em nutrição para cuidar do filho. O livro também celebra a força do menino que, mesmo enfrentando a dor, mantém o sorriso e inspira muitos.

aqui!