Verdade ou mito? Dermatologista explica relação entre chocolate e espinhas no rosto

O consumo de chocolate durante a Páscoa é uma tradição. Um dermatologista comentou sobre a relação entre o doce e o surgimento de espinhas. Ele explicou que derivados do leite e açúcar presentes no doce podem aumentar a oleosidade da pele, levando à acne. O especialista destacou que pessoas com predisposição ou que exageram na quantidade estão mais suscetíveis. Veja as dicas para evitar o problema!



