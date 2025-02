Hyun-jun descobre a verdade sobre a morte dos seus pais | Iris – Organização Secreta Coreana

Hyun-jun vai ao encontro do dono da voz misteriosa que tem feito ligações anônimas. Jung Hoon se apresenta e diz ser um velho amigo dos pais de Hyun-jun. Ele revela que eles foram mortos a mando de Baek San após a troca de governo na Coreia do Sul. Desde então, Jung Hoon foge de ser assassinado enquanto investiga a organização.



