Hyun-jun descobre que Baek San mandou matar seus pais | Iris – Organização Secreta Coreana

No pendrive roubado da NSS, Seon Hwa descobre informações reveladoras sobre o passado de Hyun-jun. Ela conta ao agente que os pais dele eram cientistas e desenvolvedores de armas nucleares. A morte deles foi, na verdade, forjada por Baek San. Foi também o diretor da NSS o responsável por levar Hyun-jun para o orfanato quando ele ainda era criança.



