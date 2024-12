'A gente quer trabalhar pra ocupar o tempo', opina Flor sobre nova divisão de tarefas | A Fazenda 16

Na madrugada desta quinta-feira (05), enquanto ainda estavam na cozinha, os peões continuaram conversando sobre a nova divisão de tarefas. “Você tem a obrigação de me ajudar”, disse Luana em tom de brincadeira para Gui, sobre abrir o poço caso ela cuide da horta. “Coitada de você”, respondeu o ator. Depois, a influenciadora comentou com Vanessa os diferentes nomes pelos quais Gui lhe chama no dia a dia. Em seguida, eles voltaram a falar sobre as funções. “A gente quer trabalhar pra ocupar o tempo”, disse Flor.