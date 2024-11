‘A gente tem um bom coração e querem transformar isso’, diz Luana para Gui e Yuri | A Fazenda 16

Yuri, Luana e Gui se reuniram para falar sobre alguns comentários feitos por seus rivais. O trio acredita que seus rivais têm uma visão equivocada sobre eles. ‘A única pessoa que a gente xingava era Zé Love’, disse Luana. ‘Ninguém aqui quer diminuir os outros, humilhar’, continuou. Gui então declarou que, em sua opinião, nenhum dos peões que ainda está no jogo é uma pessoa ruim. ‘A gente tem um bom coração e as pessoas querem transformar isso’, declarou Luana. Os membros do G4 ainda falaram sobre os erros de Fernando no jogo.