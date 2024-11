'A vaca vai dar leite sozinha': Peões imaginam como seria A Fazenda 16 caso Sacha fosse eliminado

Na noite deste sábado, enquanto conversavam ao redor da fogueira, os peões do Grupinho (também chamado de Novo Grupão) imaginaram o que aconteceria em A Fazenda 16 caso Sacha Bali fosse eliminado na próxima Roça. “A vaca vai dar leite sozinha”, disse Albert. “A gente vai ganhar forma física sem malhar”, afirmou Fernando. “Vai parar de chover”, especulou Babi. Depois, eles imaginaram como seria a participação do ator no programa “Hora do Faro”. “Ele vai tomar o microfone da mão do Faro”, declarou o chef de cozinha.