‘Acho que armou para cima de mim’, afirma Gizelly sobre intenção de Luana em briga | A Fazenda 16

Luana e Gizelly tiveram um atrito por conta de latas de leite condensado. A advogada deu sua versão da história para Gui e revelou que acredita que a empresária tentou prejudicá-la: ‘Acho que ela armou para cima de mim’. Gizelly ainda declarou que Luana vinha tentando arranjar uma briga com ela nos últimos dias. Uma terceira participante alegou ter três latas guardadas desde outra ocasião e decidiu abrir mais uma. Todos os presentes participaram do consumo do alimento. No entanto, ao final do encontro, houve um incidente com lixo deixado por Julia. Um dos participantes interveio colocando o lixo em outro lugar temporariamente. Quando Julia tentou recolher o lixo posteriormente, ele já havia sido removido por Yuri sem consulta aos demais presentes. Isso gerou especulações sobre as intenções de Yuri e se ele estava agindo sozinho ou influenciado por outros. Uma acusação surgiu quando alguém disse que Gisele teria colocado as latas nas coisas dele e depois afirmado ser responsável pela abertura delas durante a conversa com outros amigos no local. O narrador expressou surpresa com essa situação e relatou como tentou ajudar Gisele durante toda a confusão. Além disso, houve comentários sobre relações interpessoais dentro do grupo; algumas meninas questionaram declarações feitas sobre "dormir com o inimigo", referindo-se à dinâmica entre alguns membros do grupo. O clima geral indicava tensões acumuladas entre alguns participantes ao longo dos dias anteriores.