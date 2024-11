'Acho que essa Roça foi a última normal', opina Sidney | A Fazenda 16

Na madrugada desta quarta-feira (13), ainda na casa da árvore, Sidney, Albert e Babi continuaram a conversa sobre recentes acontecimentos do reality show rural, o momento atual do jogo, e o que poderá acontecer no futuro. “Os quatro não se votam neles”, disse a modelo sobre Sacha, Yuri, Gui e Luana. “Por enquanto”, ponderou o ator. “Por isso que existem as dinâmicas”, acrescentou o empresário. “Acho que essa Roça foi a última normal, viu? Daqui pra frente é modo turbo”, opinou Sidney. “Acabou zona de conforto”, completou. Ele também afirmou que, a partir de agora, irá encarar todas as movimentações de outros peões como parte do jogo. Por fim, Albert fez comentários sobre Flora e Gizelly.