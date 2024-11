'Agora vai sair um por um do grupo deles', afirma Sacha sobre adversários | A Fazenda 16

Na madrugada desta sexta-feira (15), na área externa da Sede, a Fazendeira Luana e os peões Sacha e Yuri continuaram conversando sobre jogo, principalmente os reflexos da eliminação de Gizelly na oitava Roça da temporada. “Agora vai sair um por um do grupo deles”, especulou o ator. “Tomara”, concordou o criador de conteúdo. “Eu não tenho essa autoconfiança de vocês”, confessou a influenciadora. “Uma coisa que eu não sou é prepotente e arrogante”, garantiu Sacha. Depois, eles especularam sobre a percepção do público sobre o G4 e comentaram sobre a trajetória do grupo. Em seguida, Luana falou a respeito da postura de Albert no reality show rural. “Morde e assopra”, definiu ela. O papo continuou sobre a relação dos peões e as alianças feitas ao longo das semanas.