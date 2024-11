‘Ainda tenho esperança de voltar a ser amiga dela’, afirma Luana sobre Gizelly | A Fazenda 16

Luana revelou para Yuri que ainda gosta de Gizelly e que tem esperança que ambas possam voltar a ser amigas. A influenciadora disse que a advogada se perdeu no jogo e que acredita que a peoa não fez nada horroroso no jogo. O modelo reforçou que muito das movimentações de Gizelly é pelo fato de ela não gostar de Sacha. Eles falaram do fato da advogada se achar uma especialista em reality show por já ter participado de outro programa. Os peões também comentaram sobre como os adversários estão tratando eles.