Albert acredita que Zaac pode ser eliminado caso seja indicado para a Roça | A Fazenda 16

Zé Love conversou com Albert e Gilsão sobre as últimas eliminações. Ele ressaltou que até o momento, nenhum Roça foi sobre Sacha, que sempre tinha alguém com ele que precisava sair do programa antes do ator. O ex-jogador começou a esboçar algumas possibilidades para a próxima votação, dizendo que provavelmente ele é um dos alvos do Fazendeiro. Albert aproveitou o gancho e comentou que acredita que se Yuri for esperto, ele indica Zaac que tem grandes chances de sair por conta de suas últimas atitudes.