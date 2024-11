Albert Bressan diz estar confiante para a Roça e comenta pós reality | A Fazenda 16

Na noite desta quarta-feira (20), Albert Bressan disse estar confiante para a Roça. ‘Faz parte do processo, agora vai acontecer isso direto, Baia, Roça, Baia, Roça’, disse Albert Bressan. ‘Estou confiante, é o que tenho para falar’, completou o Peão. Albert Bressan também comentou sobre o que espera da sua vida quando sair do reality. ‘Eu acredito que aqui tenha muito potencial para todo mundo, eu mesmo quero mudar minha vida no aspecto profissional também, eu mesmo não quero ficar vendendo carro a vida inteira’, declarou Albert Bressan.