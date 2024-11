Albert chora ao lembrar da esposa: 'Imagino como tá a cabeça dela' | A Fazenda 16

Na noite desta sexta-feira (29), Albert viveu um momento de fortes emoções no quarto da Sede. Ao lembrar de sua esposa, a cantora Adryana Ribeiro, o peão não conseguiu segurar as lágrimas e chorou. “Imagino como tá a cabeça dela vendo eu aqui”, disse ele. “Espero que a carreira dela esteja da melhor forma”, comentou. Depois, ele falou que gostaria de receber apenas uma notícia dela. “Eu só queria saber do meu filho e do meu pai, só isso”, desabafou Flora. O empresário então refletiu sobre o que teve de abrir mão para participar do reality show rural. “Eu vesti a camisa disso aqui”, afirmou. Em seguida, ele também refletiu sobre o próprio comportamento dentro do jogo. “Se eu tô certo ou errado, eu não sei”, ponderou.