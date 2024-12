Albert comenta conduta de Sacha: 'Diariamente a gente acha aqui malandragens dele' | A Fazenda 16

Em clima de reta final, Albert e Sidney conversaram sobre jogo na madrugada desta quinta-feira (05), enquanto se aqueciam ao redor da fogueira. “Não deixei de ter você como uma pessoa que eu quero que chegue lá no final”, disse o ator para o empresário. “Não quero mais que o jogo continue da forma que tava”, acrescentou. Depois, os dois falaram sobre a postura e a conduta de Sacha Bali no reality show rural. “Diariamente a gente acha aqui malandragens dele”, afirmou Albert. “Tem muita gente que se vende mesmo”, observou Sidney sobre os peões que ficam ao lado do ator.