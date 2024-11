Albert comenta saída de Gizelly: 'Tem eliminação pra mim que vale por dois' | A Fazenda 16

Durante uma conversa com Sidney na cozinha da Sede, na madrugada desta sexta-feira (15), Albert comentou sobre a saída de Gizelly. “Tem eliminação pra mim que vale por dois”, declarou o empresário, explicando que além da questão do jogo, existe a dificuldade da convivência. O ator concordou e usou a saída de Larissa como exemplo. “Ela era extremamente tóxica, ela era prepotente, ela era provocativa, ela era soberba o tempo todo”, relembrou. “É muito desagradável você conviver com esse tipo de atitude”, acrescentou. “É um desconforto”, concordou Albert. Depois, eles comentaram a postura de Gizelly nos últimos dias. “Ela foi no modo desespero, fez tudo o que ela podia fazer, mas ela mesma não acreditava”, resumiu Sidney.