Albert critica Luana durante festa: 'Mulher falsa, mimada, madame, mandona' | A Fazenda 16

Na madrugada deste sábado (23), durante a festa, Albert explicou para seus aliados sua nova estratégia para a próxima formação de Roça. “É concentrar voto numa pessoa e torcer pro Lampião sair pra cá”, disse o empresário. “É o que nós temos”, acrescentou. Ele também fez críticas sobre os integrantes do G4. “O Yuri, pra mim, é um bobão, é uma criança, e a Luana é uma soberba, uma mulher falsa, mimada, madame, mandona”, declarou. Depois, Flora chamou Flor e pediu que a apresentadora prestasse atenção no plano, e que não o compartilhasse com o G4. “A Flor tá jogando o jogo dela”, disse Albert, que acrescentou estar no alvo dos peões. Gilsão concordou e disse que também está. “Zero coerência eles votarem em mim”, disse o personal trainer. Em seguida, eles continuaram compartilhando suas visões de jogo.