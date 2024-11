Albert diz repudiar falas de Gizelly e Sacha, e ator afirma que rival é tendencioso | A Fazenda 16

Sacha e Albert tiveram um atrito na manhã desta quinta-feira (7). Isso porque o empresário disse não concordar com o apelido que o ator deu para Zé Love. Albert ressaltou que também discordou do fato de Gizelly ter falado da mãe de Sacha durante a delegação de tarefas. O ator então pontuou que Albert nunca criticou as falas de Zé Love. ‘Acho que ninguém cometeu tantos absurdos quanto o Zé’, declarou Sacha. Ele ainda declarou que vê os membros do grupinho ‘passando pano’ para o ex-jogador de futebol e chamou Albert de tendencioso.