Albert e Flor começam a planejar suas próximas movimentações de jogo | A Fazenda 16

Albert e Flor começaram a pensar em suas próximas movimentações de jogo. O empresário acredita que será indicado pelo Fazendeiro da semana e ressaltou que eles precisam seguir a ideia de colocar na Roça os participantes que nunca foram. Já a apresentadora contou para seu aliado a conversa que teve com Yuri, no qual ela foi questionada se ambos estarão com o G4 na próxima votação. Albert ainda disse que eles só vão conseguir definir de fato o que irão fazer na próxima formação de Roça depois da Prova de Fogo, quando souberem quem estará em pose do Poder do Lampião.