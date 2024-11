Albert e Yuri têm mini-discussão após eliminação de Babi: 'Respeita o meu momento' | A Fazenda 16

Entre o fim da noite desta quinta-feira (21), e o início da madrugada desta sexta-feira (22), Albert e Yuri tiveram uma mini-discussão após a eliminação de Babi. “Não foi dessa vez que conseguiu”, provocou o criador de conteúdo a respeito do fim do G4. “A palhaçada não acabou”, acrescentou ele. “Respeita o meu momento”, declarou o empresário. “Respeita o público que votou em mim”, complementou ele. “Você falou que ia me tirar, Albert”, ironizou Sacha. Depois, em conversa com Flor, Albert falou sobre o discurso de Galisteu.