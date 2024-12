Albert entra em atrito com Flor e reclama de postura da peoa com Sacha | A Fazenda 16

Após o retorno de Sidney da Roça, na madrugada desta sexta-feira (06), Albert entrou em atrito com Flor por conta da postura da peoa com Sacha. “Eu não suporto o jeito desse cara. Se você gosta dele, Flor...”, disse o empresário. “Não vira o canhão pra mim”, rebateu a apresentadora. “Eu queria que o Gui voltasse, porque a Luana me protegeu”, explicou ela em seguida. “O Gui votou em você”, rebateu Albert. Depois, o peão voltou a falar do adversário com Gilsão e Sidney. “Eu não vim aqui jogar com trapaceiro”, frisou o empresário. Sidney afirmou então que entende a discussão de Albert com Flor. ”Parece que ela fica idolatrando o cara”, reclamou ele.