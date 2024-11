Albert faz alerta durante conversa com Flor e Gui: 'Importante a gente se defender' | A Fazenda 16

Ainda na área externa da Sede, na noite desta segunda-feira (11), Gui se juntou a Albert e Flor na conversa sobre a formação de Roça da semana. “É importante a gente se defender”, disse o empresário a respeito dele mesmo, da apresentadora e do ator. “As duas estão desesperadas”, acrescentou Albert sobre Gizelly e Flora. “Em vez de a Flora assumir que fez a movimentação, a Flora falou que não conversou com ninguém”, destacou Gui ao explicar que agora tem motivo para votar na filha de Arlindo Cruz. “Ninguém sabe o que eu vou fazer amanhã”, avisou Flor. Depois, o trio especulou sobre o impacto do Poder do Lampião, conquistado por Albert na Prova de Fogo. Por fim, quando Gui deixou o papo, Albert elogiou a postura do peão.