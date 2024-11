Albert promete represália após punição: ‘Não vou pegar água, não vou cozinhar’ | A Fazenda 16

Enquanto realizava o trato da vaca junto com Gilsão, Albert reclamou da punição que os peões receberam depois da festa. A Sede ficará 48 horas sem água encanada pelo não uso de microfone. ‘Vou cuidar de mim, chega’, disse Albert. Ele pediu a ajuda de Yuri para realizar suas atividades. ‘Hoje eu vou conversar com a galera em questão de pós-festa, porque está muita falta de respeito’, declarou o Fazendeiro da semana. ‘Não vou pegar água, não vou cozinhar’, prometeu Albert, expressando sua revolta com a situação.