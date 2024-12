Albert revela razão de se incomodar com Sacha: 'Ele é muito seletivo' | A Fazenda 16

Albert, Gui e Sidney fizeram uma fogueira para conversarem sobre alguns embates que já tiveram no jogo. O integrante do G4 revelou uma situação em que seu grupo de aliados se sentiu humilhado por todos os outros peões. Sidney pontuou que seus problemas com o Sacha são apenas entre os dois e não tem relação com seu convívio com os outros participantes. Já Albert revelou algumas das razões de se incomodar com Sacha. ‘Ele gosta de cutucar as pessoas com assuntos antigos’, afirmou o empresário. ‘Ele é muito seletivo, só é amigo de quem ele quer, completou’.